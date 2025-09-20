Restitution du projet « Œuvrer » d’Anne Delrez Centre d’art contemporain Le Lait Albi

Restitution du projet « Œuvrer » d’Anne Delrez Centre d’art contemporain Le Lait Albi samedi 20 septembre 2025.

Restitution du projet « Œuvrer » d’Anne Delrez 20 et 21 septembre Centre d’art contemporain Le Lait Tarn

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T13:30:00 – 2025-09-20T18:30:00

Fin : 2025-09-21T13:30:00 – 2025-09-21T18:30:00

La halle du Castelviel, un patrimoine vivant – Projet participatif d’Anne Delrez

Invitée par le centre d’art Le Lait, l’artiste Anne Delrez séjourne à Albi fin 2023. Elle découvre une ville profondément marquée par Toulouse-Lautrec et sa cathédrale, mais choisit de porter son regard sur un autre élément patrimonial, plus contemporain : la halle du Castelviel, au cœur du quartier d’implantation du futur centre d’art.

Lieu de vie, de commerce et de sociabilité, la halle devient le point de départ d’un projet participatif. Anne Delrez invite les habitants à lui confier des photographies de famille où ce lieu emblématique apparaît, afin de constituer une archive collective.

Restitution du projet : samedi 20 et dimanche 21 septembre 2025, de 13h30 à 18h30

À découvrir : le fruit de cette collecte sensible, et une mini-édition en tirage limité, conçue par l’artiste, distribuée aux personnes présentes.

Anne Delrez dirige La Conserverie, Conservatoire national de l’album de famille. Depuis plus de 13 ans, cette structure – aujourd’hui nomade – a constitué un patrimoine photographique unique en Europe, fort de 56 000 clichés indexés, de nombreuses expositions, publications, résidences, projets éducatifs et conférences.

Le week-end des Journées du Patrimoine, le centre d’art propose également des visites gratuites de l’exposition Au-delà du son de Félix Blume, une immersion sensorielle qui interroge notre perception du monde sonore :

– samedi 20 septembre à 16h

– dimanche 21 septembre à 15h et 17h

Une expérience à la croisée des arts visuels, de la mémoire et du sensible, à ne pas manquer.

Centre d’art contemporain Le Lait 5 Rue de l’École Normale, 81000 Albi Albi 81000 Tarn Occitanie 09 63 03 98 84

La halle du Castelviel, un patrimoine vivant – Projet participatif d’Anne Delrez

© Alain Noël pour le Studio Marjo / Fonds des archives municipales de d’Albi