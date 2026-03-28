Restitution du projet pédagogique « À la découverte des compositrices” Médiathèque James Baldwin Paris
Restitution du projet pédagogique « À la découverte des compositrices” Médiathèque James Baldwin Paris samedi 18 avril 2026.
Mené par l’association Musicole en partenariat avec le Pôle Sup 93., Julie Kucharski et ses élèves nous offriront un concert de violon/alto suivi d’un échange autour d’œuvres de compositrices, encore peu visibles dans l’espace musical.
Rendez-vous pour un concert de violon et d’alto par les élèves de l’association Musicole.
Le samedi 18 avril 2026
de 16h00 à 17h00
gratuit
Entrée libre – Salle d’animation
Public jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-04-18T19:00:00+02:00
fin : 2026-04-18T20:00:00+02:00
Date(s) : 2026-04-18T16:00:00+02:00_2026-04-18T17:00:00+02:00
Médiathèque James Baldwin 10 Bis rue Henri Ribière 75019 Paris
+33144522770 mediatheque.james-baldwin@paris.fr https://www.facebook.com/mediathequejamesbaldwin/ https://www.facebook.com/mediathequejamesbaldwin/
Afficher la carte du lieu Médiathèque James Baldwin et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Paris (Paris)
- FESTIVAL MONDIAL DE LA MAGIE – DOME DE PARIS Paris 28 mars 2026
- Journée mondiale de sensibilisation à l’autisme 2026, Cité des sciences et de l’Industrie, Paris 28 mars 2026
- Journée mondiale de sensibilisation à l’autisme, Les Étincelles du Palais de la découverte, Paris 28 mars 2026
- Froids extrêmes, Les Étincelles du Palais de la découverte, Paris 28 mars 2026
- Visites Spectacles : découvrez Paris comme vous ne l’avez jamais vu Visites Spectacles Paris 28 mars 2026