Restitution du projet pédagogique « À la découverte des compositrices” Médiathèque James Baldwin Paris

Restitution du projet pédagogique "À la découverte des compositrices” Médiathèque James Baldwin Paris

Restitution du projet pédagogique « À la découverte des compositrices” Médiathèque James Baldwin Paris samedi 18 avril 2026.

Mené par l’association Musicole en partenariat avec le Pôle Sup 93., Julie Kucharski et ses élèves nous offriront un concert de violon/alto suivi d’un échange autour d’œuvres de compositrices, encore peu visibles dans l’espace musical.

Rendez-vous pour un concert de violon et d’alto par les élèves de l’association Musicole.
Le samedi 18 avril 2026
de 16h00 à 17h00
gratuit

Entrée libre – Salle d’animation

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-04-18T19:00:00+02:00
fin : 2026-04-18T20:00:00+02:00
Date(s) : 2026-04-18T16:00:00+02:00_2026-04-18T17:00:00+02:00

Médiathèque James Baldwin 10 Bis rue Henri Ribière  75019 Paris
+33144522770 mediatheque.james-baldwin@paris.fr https://www.facebook.com/mediathequejamesbaldwin/ https://www.facebook.com/mediathequejamesbaldwin/


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