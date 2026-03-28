Restitution du projet pédagogique « À la découverte des compositrices” Médiathèque James Baldwin Paris

Mené par l’association Musicole en partenariat avec le Pôle Sup 93., Julie Kucharski et ses élèves nous offriront un concert de violon/alto suivi d’un échange autour d’œuvres de compositrices, encore peu visibles dans l’espace musical.

Rendez-vous pour un concert de violon et d’alto par les élèves de l’association Musicole.

Le samedi 18 avril 2026

de 16h00 à 17h00

gratuit

Entrée libre – Salle d’animation

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-18T19:00:00+02:00

fin : 2026-04-18T20:00:00+02:00

Date(s) : 2026-04-18T16:00:00+02:00_2026-04-18T17:00:00+02:00

Médiathèque James Baldwin 10 Bis rue Henri Ribière 75019 Paris

+33144522770 mediatheque.james-baldwin@paris.fr https://www.facebook.com/mediathequejamesbaldwin/ https://www.facebook.com/mediathequejamesbaldwin/



Afficher la carte du lieu Médiathèque James Baldwin et trouvez le meilleur itinéraire

