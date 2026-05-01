Restitution du travail des élèves de la classe de théâtre Salle cauchoise Grainville-la-Teinturière

Grainville-la-Teinturière

Restitution du travail des élèves de la classe de théâtre

Salle cauchoise 22 Route d’Yvetot Grainville-la-Teinturière Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi Lundi 2026-05-18

fin : 2026-05-19

Date(s) :

2026-05-18

Le 18 et 19 mai à la salle Cauchoise de Grainville la Teinturière Restitution du travail des élèves de la classe de théâtre

Lundi 18 mai

> 19h00 A la rescousse de Benjamin Van Effenterre Classe de découverte Phase 2

Alors que le monde est en proie à des conflits de plus en plus nombreux et variés, d’ancien super-héros à la retraite sont rappelés en renfort. Refusant de reprendre du service, ils sont approchés par une psychologue chargée de les convaincre.

> 20h00 Cyrano(s) de Géraldine Menuet Classe de découverte Phase

Cyrano doit être joué ce soir à guichets fermés. Mais, à une demi-heure du lever de rideau, la troupe n’est toujours pas là les comédiens se sont trompés de ville. Et si c’était l’occasion de réinventer Cyrano et de faire exister non pas un, mais plusieurs Cyrano(s) ?

Toute l’équipe du théâtre est prête à relever le défi, avec panache !

Mardi 19 mai

> 19h00 La drôle de machine Création des élèves Classe de découverte phase 1

Une création originale des élèves qui nous entraîne dans une machine à remonter le temps, à la découverte des grandes périodes de l’histoire du théâtre.

> 20h00 le visiteur inattendu d’Agatha Christie Parcours études

Par une nuit de brouillard, un homme pénètre dans un manoir isolé et découvre un cadavre, tandis que la femme de la victime avoue le meurtre. Mais l’enquête, loin d’être aussi simple, révèle peu à peu secrets et contradictions, jusqu’à faire de chacun un suspect. .

Salle cauchoise 22 Route d’Yvetot Grainville-la-Teinturière 76450 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 97 63 90 reservation.concert@cote-albatre.com

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English : Restitution du travail des élèves de la classe de théâtre

L’événement Restitution du travail des élèves de la classe de théâtre Grainville-la-Teinturière a été mis à jour le 2026-05-11 par Office de tourisme de la Côte d’Albâtre