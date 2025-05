Restitution d’un voyage en Suède. – le Barabock Menglon, 3 juin 2025 19:30, Menglon.

Dans le cadre des soirées dires d’ici… , 4 enseignants du Diois restituent leur voyage d’étude dans le nord de la Suède.

le Barabock 80 route de Tonnons

Menglon 26410 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 26 58 87 72 contact@barabock.fr

English :

As part of the « dires d’ici? evening program, 4 teachers from the Diois region report on their study trip to northern Sweden.

German :

Im Rahmen der Abendveranstaltungen « dires d’ici? » berichten vier Lehrer aus dem Diois über ihre Studienreise nach Nordschweden.

Italiano :

Nell’ambito delle serate « dires d’ici? », 4 insegnanti della regione di Diois raccontano il loro viaggio di studio nel nord della Svezia.

Espanol :

En el marco de las veladas « dires d’ici? », 4 profesores de la región de Diois relatan su viaje de estudios al norte de Suecia.

