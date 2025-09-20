Restitution historique : les cohortes urbaines Clos de la Lombarde Narbonne

Restitution historique : les cohortes urbaines Clos de la Lombarde Narbonne samedi 20 septembre 2025.

Gratuit. Sans réservation. Prestation en continu à la demande du public.

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Plongée dans la Rome antique avec les Cohortes Urbanae ️

L’association agathoise Cohortes Urbanae vous invite à découvrir les cohortes urbaines de la Rome antique : leurs missions, leurs équipements, leur rôle dans la vie quotidienne.

Au programme :

Démonstrations historiques impressionnantes,

Ateliers pour enfants autour de la vie romaine,

Rencontre avec un medicus, médecin de l’époque, qui présentera sa pharmacopée, ses instruments et expliquera ses pratiques, entre médecine et magie.

Un voyage vivant et captivant au cœur de l’Antiquité romaine !

Clos de la Lombarde 48 Rue Chanzy, 11100 Narbonne, France Narbonne 11100 Aude Occitanie 0651077744 https://www.cotedumidi.com/sit/pcular011fs0000w-clos-de-la-lombarde La fouille du Clos de la Lombarde a mis au jour une partie de la ville antique.

L’ensemble résidentiel constitue, en grande partie en raison de la richesse des décors intérieurs découverts, sols, mosaïques, peintures murales, l’un des plus importants site urbain gallo-romain.

Le clos de la Lombarde illustre la vie d’un quartier de Narbonne durant près de cinq siècles, avec sa période de prospérité pendant le Haut Empire, son déclin (classique au IIIe siècle) puis son renouveau avec le christianisme jusqu’à son abandon définitif au début du Ve siècle.

Les interventions archéologiques ont montré l’importance des vestiges qui concernent l’urbanisme d’un quartier, l’architecture et la décoration des domus, l’artisanat, les édifices publics comme les thermes du Haut Empire ou la basilique chrétienne de l’antiquité tardive.

Ouvert le samedi.

