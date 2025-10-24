Restitution Immersion créative dans l’univers de Marcelle Delpastre Peyrelevade

Peyrelevade Corrèze

Immersion créative dans l’univers de Marcelle Delpastre // résidence de médiation avec la Cie Le Souffle aux cordes

Le temps des vacances d’automne, le projet propose aux enfants, aux jeunes et aux résidents des instituts médico-sociaux de Sornac et de Peyrelevade d’explorer l’oeuvre de cete poète limousine avec l’artiste conteuse et musicienne Mary Estrade et d’un musicien qui l’accompagne. Un voyage à travers quelques textes autour de la nature, de la magie et de la sorcellerie, vers l’écriture collective de chansons, leur mise en musique et en chant puis leur partage avec un public au cours de deux représentation.

Peyrelevade 19290 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 87 31 00 57

