Restitution lecture théâtrale Antigone de Sophocle au Théâtre d’Aymare Route des Cazes Le Vigan
Restitution lecture théâtrale Antigone de Sophocle au Théâtre d’Aymare
Route des Cazes Château d’Aymare Le Vigan Lot
Tarif : – – EUR
Participation libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-14 15:00:00
fin : 2025-12-14
Date(s) :
2025-12-14
Venez découvrir la restitution de fin de stage d’ Antigone de Sophocle
Après la guerre de succession qui a opposé Eteocle et Polynice, les deux fils d’Oedipe, tous deux victimes de ce combat fratricide, Créon, leur oncle, le nouveau tyran de Thèbes, a interdit que le cadavre de Polynice, considéré comme traitre à sa patrie, reçoive une sépulture.
Antigone, leur sœur, se révolte contre cette sentence et rend les derniers hommages à la dépouille de Polynice. Surprise et dénoncée, elle est condamnée à être enfermée jusqu’à ce que mort s’ensuive. Cette sentence déclenchera un enchainement tragique. .
Route des Cazes Château d’Aymare Le Vigan 46300 Lot Occitanie +33 6 26 94 71 08 theatredaymare@gmail.com
English :
Come and discover the end-of-course performance of Sophocles’ Antigone
