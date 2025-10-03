Restitution Manga Club La Faïencerie Creil
Restitution Manga Club La Faïencerie Creil vendredi 3 octobre 2025.
Restitution Manga Club Vendredi 3 octobre, 18h00 La Faïencerie Oise
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-10-03T18:00:00 – 2025-10-03T18:30:00
Fin : 2025-10-03T18:00:00 – 2025-10-03T18:30:00
Après plusieurs mois de travail d’écriture et d’illustration, découvrez le manga réalisé par les jeunes du Manga Club, encadrés par Salyf Diarra de l’association Bulle d’Ox.
La Faïencerie Allee Nelson, 60100 Creil, France Creil 60100 Oise Hauts-de-France La médiathèque Antoine Chanut offre un espace de vie, de rencontres et un cadre de travail privilégiés. Lignes Intercité, Transilien, RER D depuis Paris, Beauvais, Compiègne. Puis comptez 10 minutes à pied depuis la gare de Creil.
