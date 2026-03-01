Restitution Orchestre Cordes 2C Conservatoire Municipal Nadia et Lili Boulanger PARIS

Le conservatoire organise une restitution réunissant l’Orchestre Cordes 2ème cycle. Encadrés par leur professeur, Frédéric LUBIATTO, les élèves ont travaillé un programme visant à développer l’écoute, la cohésion et les bases de la pratique orchestrale.

Cette présentation publique valorise leur progression tout au long de leur parcours au Conservatoire. Le public est invité à venir découvrir le travail accompli par les jeunes musiciens.

Le mercredi 18 mars 2026

de 19h00 à 20h30

gratuit Tout public.

Conservatoire Municipal Nadia et Lili Boulanger 17 Rue de Rochechouart 75009 PARIS



