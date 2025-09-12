Restitution photographique Les Acacias – Centre Social et Culturel Nanterre

Restitution photographique Les Acacias – Centre Social et Culturel Nanterre vendredi 12 septembre 2025.

Restitution photographique Vendredi 12 septembre, 18h00 Les Acacias – Centre Social et Culturel Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-12T18:00:00 – 2025-09-12T21:00:00

Fin : 2025-09-12T18:00:00 – 2025-09-12T21:00:00

Pour ce dernier temps, à la fin de l’été, lors d’un repas partagé devant le CSC Acacias, un temps de restitution sous forme d’exposition photographique sera organisée avec les partenaires, participants et autres publics. Ce moment convivial sera l’occasion de présenter aux habitant·e·s du quartier les réalisations des ateliers et du spectacle de l’été.

Les Acacias – Centre Social et Culturel 1 rue des Sorbiers 92000 Nanterre Nanterre 92000 Quartier du Chemin de l’Île Hauts-de-Seine Île-de-France 06 98 09 61 99 http://www.lesplastikeuses.fr https://www.instagram.com/lesplastikeuses_/?next=%2F Plusieurs fois par semaine durant l’été, le CSC les Acacias s’installe Hors Les Murs en proposant diverses activités. Transports et parkings à proximité. Accès piéton.

**Pour ce dernier temps, à la fin de l’été, lors d’un repas partagé devant le CSC Acacias, un temps de restitution sous forme d’exposition photographique sera organisée** avec les partenaires, et Ce…

© Les Plastikeuses