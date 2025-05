Restitution projet EAC – Dunières, 6 juin 2025 07:00, Dunières.

Haute-Loire

Restitution projet EAC Cinéma et Via Fluvia Dunières Haute-Loire

Début : 2025-06-06

fin : 2025-06-08

2025-06-06

Restitution du travail mené intitulé Points de vues entre artistes et publics cibles intitulé ARTéEA

Cinéma et Via Fluvia

Dunières 43220 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 95 73 tourisme@hautpaysduvelay.fr

English :

Restitution of the work entitled « Points de vues » between artists and target audiences entitled ARTéEA

German :

Restitution der unter dem Titel « Points de vues » durchgeführten Arbeit zwischen Künstlern und Zielpublikum unter dem Titel ARTéEA

Italiano :

Restituzione del lavoro svolto dal titolo « Punti di vista » tra artisti e pubblico di riferimento con ARTéEA

Espanol :

Restitución del trabajo realizado bajo el título « Puntos de vista » entre artistas y público objetivo ARTéEA

