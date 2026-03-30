Restitution projet Tricote un sourire Musée Blanche Hoschedé-Monet Vernon

Restitution projet Tricote un sourire

Musée Blanche Hoschedé-Monet 12 rue du Pont Vernon Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-04-01

fin : 2026-12-23

Date(s) :

2026-04-01

Le musée Blanche Hoschedé-Monet accueillera à partir du 1 er avril et jusqu’au 23 décembre la série des 6 tapisseries d’après les Nymphéas de Claude Monet en rotation toute l’année. .

Musée Blanche Hoschedé-Monet 12 rue du Pont Vernon 27200 Eure Normandie +33 2 32 64 79 05 musee@vernon27.fr

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English : Restitution projet Tricote un sourire

L’événement Restitution projet Tricote un sourire Vernon a été mis à jour le 2026-03-25 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération