Restitution projet Tricote un sourire Musée Blanche Hoschedé-Monet Vernon
Restitution projet Tricote un sourire Musée Blanche Hoschedé-Monet Vernon mercredi 1 avril 2026.
Restitution projet Tricote un sourire
Musée Blanche Hoschedé-Monet 12 rue du Pont Vernon Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-04-01
fin : 2026-12-23
Date(s) :
2026-04-01
Le musée Blanche Hoschedé-Monet accueillera à partir du 1 er avril et jusqu’au 23 décembre la série des 6 tapisseries d’après les Nymphéas de Claude Monet en rotation toute l’année. .
Musée Blanche Hoschedé-Monet 12 rue du Pont Vernon 27200 Eure Normandie +33 2 32 64 79 05 musee@vernon27.fr
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English : Restitution projet Tricote un sourire
L’événement Restitution projet Tricote un sourire Vernon a été mis à jour le 2026-03-25 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération
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