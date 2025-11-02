Restitution publique de fin de stage Mialet

Restitution publique de fin de stage Mialet dimanche 2 novembre 2025.

Restitution publique de fin de stage

Salle des fêtes Mialet Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-02

fin : 2025-11-02

Date(s) :

2025-11-02

L’orchestre d’Harmonie de Thiviers organise un week-end de répétitions du concert de la Ste Cécile à la salle des fêtes de Miallet.

Mini concert gratuit suivi d’un pot convivial.

L’orchestre d’Harmonie de Thiviers organise un week-end de répétitions du concert de la Ste Cécile à la salle des fêtes de Miallet.

Mini concert gratuit suivi d’un pot convivial. .

Salle des fêtes Mialet 24450 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 38 38 70 73

English : Restitution publique de fin de stage

The Orchestre d’Harmonie de Thiviers is organizing a weekend of rehearsals for the St. Cecilia concert at the salle des fêtes in Miallet.

Free mini-concert followed by a convivial drink.

German : Restitution publique de fin de stage

Das Blasorchester von Thiviers organisiert ein Probenwochenende für das Konzert der Ste Cécile im Festsaal von Miallet.

Kostenloses Minikonzert mit anschließendem gemütlichen Umtrunk.

Italiano :

La banda di Thiviers organizza un fine settimana di prove per il concerto di Santa Cecilia presso la sala del villaggio di Miallet.

Miniconcerto gratuito seguito da un aperitivo conviviale.

Espanol : Restitution publique de fin de stage

La banda de música de Thiviers organiza un fin de semana de ensayos para el concierto de Santa Cecilia en la sala de fiestas de Miallet.

Miniconcierto gratuito seguido de una copa de convivencia.

L’événement Restitution publique de fin de stage Mialet a été mis à jour le 2025-10-13 par Isle-Auvézère