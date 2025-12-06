Restitution publique de l’artiste Clément Simon La Bicoque, maison de créateurs Bar-le-Duc
Restitution publique de l’artiste Clément Simon
La Bicoque, maison de créateurs 23 Boulevard de la Rochelle Bar-le-Duc Meuse
Gratuit
Début : Samedi Samedi 2025-12-06
fin : 2025-12-07
2025-12-06
Pendant toute l’année 2025, le réalisateur documentariste Clément Simon a rencontré les habitant.e.s du territoire de la communauté d’agglomération Meuse Grand Sud lors de la résidence territoriale CRÉACTIONS. Il en résulte une installation vidéo autour d’un personnage fictif que nous vous invitons à découvrir au sein de La Bicoque, maisons de créateurs aux heures d’ouverture habituelle.
Entrée libre.Tout public
La Bicoque, maison de créateurs 23 Boulevard de la Rochelle Bar-le-Duc 55000 Meuse Grand Est communication@meusegrandsud.fr
English :
Throughout 2025, documentary filmmaker Clément Simon met with residents of the Meuse Grand Sud agglomeration during the CRÉACTIONS residency program. The result is a video installation based on a fictional character, which we invite you to discover at La Bicoque, maisons de créateurs, during regular opening hours.
Free admission.
German :
Während des gesamten Jahres 2025 hat der Dokumentarfilmer Clément Simon im Rahmen der territorialen Residenz CRÉACTIONS die Bewohner des Gebiets der Communauté d’agglomération Meuse Grand Sud getroffen. Das Ergebnis ist eine Videoinstallation rund um eine fiktive Person, die Sie in La Bicoque, maisons de créateurs, zu den üblichen Öffnungszeiten entdecken können.
Eintritt frei.
Italiano :
Nel corso del 2025, il documentarista Clément Simon ha incontrato gli abitanti dell’agglomerato della Mosa Grand Sud nell’ambito del programma di residenza CRÉACTIONS. Il risultato è un’installazione video basata su un personaggio immaginario che siete invitati a scoprire presso La Bicoque, maisons de créateurs, durante i normali orari di apertura.
Ingresso libero.
Espanol :
A lo largo de 2025, el documentalista Clément Simon se reunió con los habitantes de la aglomeración Mosa Gran Sur en el marco del programa de residencia CRÉACTIONS. El resultado es una videoinstalación en torno a un personaje ficticio que le invitamos a descubrir en La Bicoque, maisons de créateurs, durante el horario habitual de apertura.
Entrada gratuita.
