Restitution publique du stage de voix et joies militantes Antipode Rennes Samedi 21 mars, 17h30 Ille-et-Vilaine

Le stage de voix et joies militantes en mixité choisie avec Ellie James se clôture par une restitution ouverte à toutes et à tous !

**Antipode – L’Atelier de Création -** Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-03-21T17:30:00.000+01:00

Fin : 2026-03-21T19:00:00.000+01:00

Antipode 75 avenue Jules Maniez La Courrouze Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



