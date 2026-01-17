Restitution publique du stage de voix et joies militantes Antipode Rennes
Restitution publique du stage de voix et joies militantes Antipode Rennes Samedi 21 mars, 17h30 Ille-et-Vilaine
Le stage de voix et joies militantes en mixité choisie avec Ellie James se clôture par une restitution ouverte à toutes et à tous !
**Antipode – L’Atelier de Création -** Gratuit
L’Antipode et Ellie James propose un stage de voix et joies militantes en mixité choisie durant deux jours. Le stage se clôture par une restitution ouverte à toutes et à tous !
Antipode 75 avenue Jules Maniez La Courrouze Rennes 35000 Ille-et-Vilaine