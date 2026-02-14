Restitution publique du stage de voix et joies militantes, Antipode, Rennes

Restitution publique du stage de voix et joies militantes Samedi 21 mars, 17h30 Antipode Ille-et-Vilaine

Antipode – L’Atelier de Création – Gratuit

L’Antipode et Ellie James propose un stage de voix et joies militantes en mixité choisie durant deux jours. Le stage se clôture par une restitution ouverte à toutes et à tous !

Antipode 75 avenue Jules Maniez Rennes 35000 La Courrouze Ille-et-Vilaine Bretagne

Le stage de voix et joies militantes en mixité choisie avec Ellie James se clôture par une restitution ouverte à toutes et à tous ! chorale chant