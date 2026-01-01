RESTITUTION PUBLIQUE ÉTAPE DU PROJET DE CRÉATION TERRITOIRE AVEC GROENLAND PARADISE rue du 5 mai 1945 Sainte-Foy-de-Peyrolières

RESTITUTION PUBLIQUE ÉTAPE DU PROJET DE CRÉATION TERRITOIRE AVEC GROENLAND PARADISE

Début : 2026-01-25 16:30:00

fin : 2026-01-25 17:30:00

2026-01-25

Il s’agit d’un temps de rencontre artistique dans le cadre du projet de territoire mené avec la compagnie Groenland Paradise et des adultes issus de notre laboratoire de création collective. Nous vous convions à une restitution publique à l’issue de la journée.

Un projet de création en ethnographie imaginative

Le projet artistique s’appuie sur une forme d’ethnographie simplifiée et imaginative.

Deux voyageuses, amatrices d’ethnographie, débarquent dans les villages et regardent le monde comme si tout était étrange et étranger.

Protéiformes, elles s’interrogent et interrogent le monde dans lequel elles ont été projetées.

Ces exploratrices rencontrent les autochtones, celles et ceux qui vivent ici, et proposent des formes artistiques ludiques pour provoquer l’étonnement, le questionnement et la réflexion.

Cette rencontre au long cours est pensée en trois temps

1? La vie réelle Comment vous vivez ici ?

2? Le temps du rêve Si vous pouviez à nouveau rêver votre vie, que feriez-vous ?

3? Une vie passionnante ou rien Comment transformer la vie ici et maintenant pour l’amener à hauteur de son rêve ?

À travers cette démarche d’ethnographie imaginative, le projet invite le public à s’interroger sur le monde d’aujourd’hui, à fictionner sa vie pour mieux la penser, et à rouvrir des possibles.

Du réel à l’utopie d’une société, il n’y a qu’un pas celui qui transforme l’observation en sculpture sociale.

– Une restitution publique de ce travail est proposée à 16h30, ouverte à toutes et tous.

Il ne s’agit pas d’un spectacle abouti, mais d’un partage sensible d’un processus de création.

Entrée libre événement gratuit

Buvette sur place .

English :

This is a time for artistic encounters as part of the local project with the company Groenland Paradise and adults from our collective creation laboratory. We invite you to a public performance at the end of the day.

