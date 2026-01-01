Restitution publique sur l’Atlas de la Biodiversité Communale Salle du Belvédère du Palais de Loire Cosne-Cours-sur-Loire

Restitution publique sur l’Atlas de la Biodiversité Communale

Salle du Belvédère du Palais de Loire Rue du Général de Gaulle Cosne-Cours-sur-Loire Nièvre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-28 17:00:00

fin : 2026-01-28 20:00:00

Date(s) :

2026-01-28

Officiellement lancé en janvier 2024, l’Atlas de la Biodiversité Communale de Cosne-Cours-sur-Loire arrive à son terme. Afin de présenter les résultats de cet atlas et des travaux des naturalistes qui ont accompagné le projet, une réunion de restitution destinée au grand public est organisée à partir de 17h au Palais de Loire.

La restitution se déroulera sous la forme d’un forum. Ce format permettra à chacun de naviguer librement au sein des différents stands et d’échanger avec les nombreux naturalistes et partenaires présents, comme ceux de la Ligue de Protection des Oiseaux ou encore de la Société d’Histoire Naturelle d’Autun…

Des activités et des jeux seront proposés en plus des diverses documentations et photos présentes sur les stands. Cet aspect ludique rendra ce forum accessible à tous et permettra à chacun de développer sa curiosité et d’en apprendre plus sur la biodiversité locale. Les spécialistes seront présents pour sensibiliser le public sur les enjeux de notre territoire, tout en présentant le travail exercé sur deux années.

L’ensemble de la population est invitée à participer à cette soirée, afin de découvrir les résultats de l’atlas, approfondir ses connaissances sur les espèces et milieux à enjeux sur notre territoire et échanger sur les futurs projets d’aménagement pensés par les naturalistes. .

Salle du Belvédère du Palais de Loire Rue du Général de Gaulle Cosne-Cours-sur-Loire 58200 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 26 50 00

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Restitution publique sur l’Atlas de la Biodiversité Communale

L’événement Restitution publique sur l’Atlas de la Biodiversité Communale Cosne-Cours-sur-Loire a été mis à jour le 2026-01-12 par OT Bourgogne Coeur de Loire