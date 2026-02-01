Restitution S2TMD Terminale Centre Paris Anim’ Jacques Bravo Paris

Les élèves de Terminale S2TMD théâtre proposeront une soirée composée de deux formes complémentaires.

La première partie sera une adaptation d’A.D.N. de Dennis Kelly, mise en scène collectivement sous la direction d’Elsa Saladin Benattar. La pièce met en scène un groupe d’adolescents confrontés aux conséquences d’un acte violent et interroge les dynamiques de groupe, la responsabilité individuelle et la place de chacun au sein d’un collectif. Les élèves présentent une version adaptée du texte pour un ensemble de sept interprètes.

La seconde partie, intitulée Paris 2024, est une création collective mise en scène par Alexandre Lecroc-Lecerf, avec la participation de Florencia Avila. Le spectacle s’inspire du témoignage d’Anne Lorient, « accoucheuse des rues », et revient sur les transformations de la capitale durant les Jeux Olympiques de 2024. Il questionne la visibilité des situations de précarité et propose une réflexion sur les enjeux sociaux associés à cet événement.

À travers ces deux propositions artistiques, les élèves présentent un travail de création et d’analyse qui témoigne de leur engagement et de leur maîtrise progressive des pratiques théâtrales.

Le vendredi 06 février 2026

de 19h00 à 20h30

gratuit Tout public.

Centre Paris Anim’ Jacques Bravo 14-18 rue de la Tour des Dames 75009 Paris



