Restitution-spectacle de l’atelier « corps et voix »- J’ose, je l’affirme, je m’exprime. Mercredi 13 août, 17h30 CSCS-MJC Espace Louis Aragon Charente

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-08-13T17:30:00 – 2025-08-13T19:00:00

Fin : 2025-08-13T17:30:00 – 2025-08-13T19:00:00

Restitution avec les parents de l’atelier-échanges « Corps et voix » autour du chant, la place de l’art et les représentations de l’artiste.

Moment de convivialité autour du sujet:

– La place et le quotidien de l’artiste aujourd’hui.

– Un cours de chant peut-il devenir un spectacle à part entière?

CSCS-MJC Espace Louis Aragon PLACE VITORIA 16000 ANGOULEME Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine

©Charlotte van dongen