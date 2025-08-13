Restitution-spectacle de l’atelier « corps et voix »- J’ose, je l’affirme, je m’exprime. CSCS-MJC Espace Louis Aragon Angoulême
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-08-13T17:30:00 – 2025-08-13T19:00:00
Restitution avec les parents de l’atelier-échanges « Corps et voix » autour du chant, la place de l’art et les représentations de l’artiste.
Moment de convivialité autour du sujet:
– La place et le quotidien de l’artiste aujourd’hui.
– Un cours de chant peut-il devenir un spectacle à part entière?
CSCS-MJC Espace Louis Aragon PLACE VITORIA 16000 ANGOULEME Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine
©Charlotte van dongen