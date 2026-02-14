Restitution Stage de lecture à voix haute Le Lem Nancy

Restitution Stage de lecture à voix haute

Le Lem 11 Grande Rue Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi Mercredi 2026-05-27 19:00:00

fin : 2026-05-27 20:30:00

Date(s) :

2026-05-27

Venez découvrir la restitution du stage de lecture à voix haute mené par Coco Bernardis au LEM dans le cadre de notre temps fort La Veilleuse. Les participant·es du stage seront amené·es à explorer la parole partagée à travers des écrits de textes engagés, littéraires ou poétiques !

Cette soirée pourra être prolongée à 21h par un DJ SET.

Toutefois, vous devez être munis de deux billets pour participer à la soirée complète: un billet restitution et un billet DJ Set !

Entrée libre. Réservation conseillée.Tout public

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Le Lem 11 Grande Rue Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 35 35 14

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English :

Come and discover the results of Coco Bernardis’s reading aloud workshop at the LEM as part of our special event La Veilleuse. Participants in the workshop will explore the shared word through the writing of engaged, literary or poetic texts!

The evening can be extended at 9pm with a DJ SET.

However, you’ll need two tickets to take part in the full evening: a restitution ticket and a DJ Set ticket!

Admission free. Reservations recommended.

L’événement Restitution Stage de lecture à voix haute Nancy a été mis à jour le 2026-03-27 par DESTINATION NANCY