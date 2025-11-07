Restitution théâtralisée _ Réinventons la médiathèque Médiathèque Emile Gaboriau Saujon

Restitution théâtralisée _ Réinventons la médiathèque Médiathèque Emile Gaboriau Saujon vendredi 7 novembre 2025.

Restitution théâtralisée _ Réinventons la médiathèque

Médiathèque Emile Gaboriau 18 rue Carnot Saujon Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-07 18:00:00

fin : 2025-11-07

Date(s) :

2025-11-07

Sous une forme ludique, participative et théâtralisée, restitution du collectage réalisé cet été par Julia Douny.

A cette occasion, une fresque composée par Mathieu Siam et Thibaut Lambert, pour transposer en dessin les paroles, sera dévoilée.

.

Médiathèque Emile Gaboriau 18 rue Carnot Saujon 17600 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 02 94 71 mediatheque@saujon.fr

English :

In a playful, participatory and theatrical format, Julia Douny’s summer collection will be presented.

On this occasion, a fresco composed by Mathieu Siam and Thibaut Lambert, transposing the words into drawings, will be unveiled.

German :

In einer spielerischen, partizipativen und theatralischen Form wird die von Julia Douny diesen Sommer durchgeführte Sammlung wiedergegeben.

Bei dieser Gelegenheit wird ein von Mathieu Siam und Thibaut Lambert komponiertes Wandgemälde enthüllt, das die Texte in Zeichnungen umsetzt.

Italiano :

Una presentazione ludica, partecipativa e teatrale dei dati raccolti quest’estate da Julia Douny.

Per l’occasione, sarà presentato un affresco di Mathieu Siam e Thibaut Lambert che traspone le parole in disegni.

Espanol :

Una presentación lúdica, participativa y teatral de los datos recogidos este verano por Julia Douny.

Para la ocasión, se inaugurará un fresco de Mathieu Siam y Thibaut Lambert que transpone las palabras en dibujos.

L’événement Restitution théâtralisée _ Réinventons la médiathèque Saujon a été mis à jour le 2025-08-26 par Mairie de Saujon