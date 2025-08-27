Restitutions des stages Les Brèves Rencontres et Jouer, chercher, inclure Pioggiola

Restitutions des stages Les Brèves Rencontres et Jouer, chercher, inclure

A Stazzona Pioggiola Haute-Corse

Début : Mercredi 2025-08-27

L’Aria vous présente les restitutions des stages « Les Brèves Rencontres » et « Jouer, chercher, inclure ».

De nombreuses créations inédites à découvrir, fruits du travail collectif des participants et inspirées d’œuvres théâtrales variées.

A Stazzona Pioggiola 20259 Haute-Corse Corse +33 4 95 61 93 18 contact@ariacorse.net

English : Restitutions des stages Les Brèves Rencontres and Jouer, chercher, inclure

The Aria presents the results of the « Les Brèves Rencontres » and « Jouer, chercher, inclure » workshops.

Many new creations to discover, fruit of the collective work of the participants and inspired by various theatrical works.

German :

Aria präsentiert Ihnen die Ergebnisse der Workshops « Les Brèves Rencontres » und « Jouer, chercher, inclure ».

Es gibt viele neue Kreationen zu entdecken, die das Ergebnis der gemeinsamen Arbeit der Teilnehmer sind und von verschiedenen Theaterstücken inspiriert wurden.

Italiano :

Aria presenta i risultati dei corsi « Les Brèves Rencontres » e « Jouer, chercher, inclure ».

Tante nuove creazioni da scoprire, frutto del lavoro collettivo dei partecipanti e ispirate a diverse opere teatrali.

Espanol :

El Aria presenta los resultados de los cursos « Les Brèves Rencontres » y « Jouer, chercher, inclure ».

Hay muchas creaciones nuevas por descubrir, fruto del trabajo colectivo de los participantes e inspiradas en diversas obras teatrales.

