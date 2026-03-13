Restival numérique X.PO Atelier stop motion Médiathèque de Saint-Marcel Saint-Marcel

Restival numérique X.PO Atelier stop motion

Médiathèque de Saint-Marcel 3 rue Jules Ferry Saint-Marcel Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11 14:30:00

fin : 2026-04-11 15:30:00

Date(s) :

2026-04-11

Dans le cadre du festival numérique XPO en médiathèque, nous vous proposons d’expérimenter un atelier stop motion avec l’association Lézarts et les mots. Rejoignez-nous pour un atelier créatif où vous apprendrez les bases du stop motion, une technique d’animation captivante qui transforme des objets et dessins en histoires animées. .

Médiathèque de Saint-Marcel 3 rue Jules Ferry Saint-Marcel 27950 Eure Normandie +33 2 32 54 87 10

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English : Restival numérique X.PO Atelier stop motion

L’événement Restival numérique X.PO Atelier stop motion Saint-Marcel a été mis à jour le 2026-03-13 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération