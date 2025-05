RESTO-CONCERTS LA CHAPELLE – Villeneuve-lès-Maguelone, 12 juin 2025 07:00, Villeneuve-lès-Maguelone.

RESTO-CONCERTS LA CHAPELLE 110 Rue des Anémones Villeneuve-lès-Maguelone Hérault

Début : 2025-06-12

fin : 2025-06-26

2025-06-12

2025-06-21

2025-06-26

2025-07-03

2025-07-10

2025-07-14

2025-07-17

2025-07-24

2025-07-31

2025-08-07

2025-08-14

2025-08-21

Ne manquez pas les resto-concerts au restaurant la Chapelle à Villeneuve-lès-Maguelone !

Lors de ces soirées, nous proposons une programmation qualitative de concerts de groupes locaux et de la France entière autour de styles musicaux variés.

Ces soirées se déroulent à ciel ouvert dans la cour de notre établissement. La promesse de ces soirées est celle d’un repas entrée plat et dessert en écoutant en toute intimité ces groupes qui se produisent pour certains lors de grands festivals ou au théâtre de la Mer par exemple.

Seul le repas est facturé Réservez, savourez, on s’occupe du reste…

Prochaines dates

12 juin Dady Thouine (African Blues original) soirée spéciale Fête de la musique

21 juin Hug Family (Chanson française optimiste)

26 juin Justine Blue (Blues, soul)

03 juillet Oca Nova Trio (Bossa nova, samba)

10 juillet Sunshine Trio (Groove, chill n jazz)

14 juillet Les Romanos Dandies (soirée spéciale Fête nationale musique tsigane)

17 juillet Les Barbiches Tourneurs (Blues, rock)

24 juillet Eskelina (Chanson, Folk)

31 juillet Les Amis de Brassens

07 août Sweet Combo (Afro-fusion caribéen)

14 août Frangins (Electro guinguette)

21 août ADN Harmonie (musique classique et contemporaine) .

110 Rue des Anémones

Villeneuve-lès-Maguelone 34750 Hérault Occitanie +33 4 67 07 95 80

English :

Don’t miss the resto-concerts at La Chapelle restaurant in Villeneuve-lès-Maguelone!

German :

Verpassen Sie nicht die Restokonzerte im Restaurant La Chapelle in Villeneuve-lès-Maguelone!

Italiano :

Non perdetevi i concerti-ristorante del ristorante La Chapelle a Villeneuve-lès-Maguelone!

Espanol :

No se pierda los resto-conciertos del restaurante La Chapelle, en Villeneuve-lès-Maguelone

