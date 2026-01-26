RESTO LIVE LAURA JOY & STEPHANE BOUSQUET Sète
RESTO LIVE LAURA JOY & STEPHANE BOUSQUET
45, Place Édouard Herriot Sète Hérault
Laura Joy & Stéphane vous proposent un voyage musical raffiné mêlant variété française et internationale.
Laura Joy & Stéphane vous proposent un voyage musical raffiné mêlant variété française et internationale. Un duo voix et saxophone tout en élégance, entre émotions, douceur et énergie, revisitant les plus beaux titres d’hier et d’aujourd’hui pour une ambiance chaleureuse et sophistiquée.Accès +18 ans, non interdits de jeux, sur présentation d’une pièce d’identité en cours de validité .
45, Place Édouard Herriot Sète 34200 Hérault Occitanie +33 4 67 46 65 65 agarau@groupetranchant.com
Laura Joy & Stéphane offer you a refined musical journey blending French and international variety.
