RESTO LIVE THE DARONS Sète

RESTO LIVE THE DARONS

45, Place Édouard Herriot Sète Hérault

Tarif : – –

Date :

Début : 2026-04-10

fin : 2026-04-10

Date(s) :

2026-04-10

Dans un parc à enfants, la rencontre entre ces 3 pères de famille provoqua la création du groupe le plus cool, funky, le plus rock’n’roll que vous n’ayez jamais entendu The Darons !Ces papas rockeurs ont mis de côté leurs tétines et leurs tables à langer pour se lancer dans une carrière musicale épique. Le jonglage entre répétitions tardives et rendez-vous chez le pédiatre a créé chez eux une dextérité hors-norme, une profonde maîtrise de l’espace temps.Ils sont là pour vous faire revivre les classiques du rock, en Anglais ou en Français de Chuck Berry à Indochine en passant par Louise Attaque ou Metallica.Leur style unique de rock classique avec une touche moderne est tout simplement incroyable. Ils vous feront taper du pied, secouer la tête et chanter à tue-tête, comme si vous étiez de retour dans les années 70! Ou 80! Ou 90!Accès +18 ans, non interdits de jeux, sur présentation d’une pièce d’identité en cours de validité .

45, Place Édouard Herriot Sète 34200 Hérault Occitanie +33 4 67 46 65 65 agarau@groupetranchant.com

English :

In a children’s park, these 3 fathers met and created the coolest, funkiest, rock’n’rollest band you’ve ever heard of: The Darons!

