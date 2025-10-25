RÉSULTAT DU CONCOURS Florac Trois Rivières
RÉSULTAT DU CONCOURS
Place du Souvenir Florac Trois Rivières Lozère
Résultats du concours, accompagnés par Gérald, le crieur de la Croix-Rousse. Quelle sera l’équipe gagnante ?!
Place du Souvenir Florac Trois Rivières 48400 Lozère Occitanie
English :
Results of the competition, accompanied by Gérald, the Croix-Rousse town crier. Who will be the winning team?
German :
Ergebnisse des Wettbewerbs, begleitet von Gérald, dem Ausrufer des Croix-Rousse. Welches Team wird gewinnen?!
Italiano :
I risultati del concorso, accompagnati da Gérald, il banditore della città di Croix-Rousse. Chi sarà la squadra vincitrice?
Espanol :
Resultados del concurso, acompañados por Gérald, el pregonero de Croix-Rousse. ¿Quién será el equipo ganador?
