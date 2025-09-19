Résurgence Inauguration des Journées Européennes du Patrimoine Logis de Malet Saint-Émilion
Logis de Malet 463 Rue des Écoles Saint-Émilion Gironde
2025-09-19
Inédit Vendredi 19 septembre Soirée ouverture des Journées Européennes du Patrimoine avec Résurgence, une balade poétique musicale au Logis de Malet !
À l’occasion des Journées du Patrimoine, la Ville de Saint-Émilion vous invite à un événement exceptionnel autour de l’évolution d’un patrimoine architectural bien connu des Saint-Emilionnais.
Venez découvrir ou redécouvrir l’histoire du Logis de Malet lors d’une balade poétique, lumineuse et musicale en plein air, animée par des artistes locaux. .
