Résurgence Inauguration des Journées Européennes du Patrimoine Logis de Malet Saint-Émilion vendredi 19 septembre 2025.

Logis de Malet 463 Rue des Écoles Saint-Émilion Gironde

Inédit Vendredi 19 septembre Soirée ouverture des Journées Européennes du Patrimoine avec Résurgence, une balade poétique musicale au Logis de Malet !

À l’occasion des Journées du Patrimoine, la Ville de Saint-Émilion vous invite à un événement exceptionnel autour de l’évolution d’un patrimoine architectural bien connu des Saint-Emilionnais.

Venez découvrir ou redécouvrir l’histoire du Logis de Malet lors d’une balade poétique, lumineuse et musicale en plein air, animée par des artistes locaux. .

Logis de Malet 463 Rue des Écoles Saint-Émilion 33330 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 24 72 09 accueil@ville-stemilion.fr

