Résurgence – Saint-Emilion – Soirée d’ouverture des Journées Européennes du Patrimoine Logis de Malet Saint-Émilion

Gratuit. Réservation obligatoire.

Inédit – Vendredi 19 septembre – Soirée ouverture des Journées Européennes du Patrimoine avec Résurgence, une balade poétique musicale au Logis de Malet !

À l’occasion des Journées du Patrimoine, la Ville de Saint-Émilion vous invite à un événement exceptionnel autour de l’évolution d’un patrimoine architectural bien connu des Saint-Emilionnais.

Venez découvrir ou redécouvrir l’histoire du Logis de Malet lors d’une balade poétique, lumineuse et musicale en plein air, animée par des artistes locaux.

Laissez-vous porter par les harmonies et l’atmosphère.

Un moment convivial, culturel et grauit, ouvert à toutes et tous – petits et grands !

L’événement est accessible à tous, alors n’hésitez pas à venir en famille ou entre amis.

Logis de Malet, Saint-Émilion

Vendredi 19 septembre à partir de 19h30 (début du spectacle à 20h30).

Logis de Malet Rue des Anciennes Écoles, 33330 Saint-Émilion, France Saint-Émilion 33330 Gironde Nouvelle-Aquitaine La demeure, accolée aux remparts nord de la ville, se compose de trois parties : au centre, le logis originel pourvu par la suite d'une galerie donnant sur la place, à l'est, des bâtiments occupés par un musée et, à l'ouest, un édifice du XVIIIe siècle transformé en logement. Il reste des traces des constructions anciennes mais les intérieurs ont été remaniés aux XVIIIe et XIXe siècles.

