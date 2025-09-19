Résurgence Soirée d’ouverture des Journées Européennes du Patrimoine Logis de Malet Saint-Émilion

Résurgence Soirée d’ouverture des Journées Européennes du Patrimoine Logis de Malet Saint-Émilion vendredi 19 septembre 2025.

Résurgence Soirée d’ouverture des Journées Européennes du Patrimoine

Logis de Malet Avenue du 8 Mai 1945 Saint-Émilion Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-19

fin : 2025-09-19

Date(s) :

2025-09-19

Inédit Vendredi 19 septembre Soirée ouverture des Journées Européennes du Patrimoine avec Résurgence, une balade poétique musicale au Logis de Malet !

À l’occasion des Journées du Patrimoine, la Ville de Saint-Émilion vous invite à un événement exceptionnel autour de l’évolution d’un patrimoine architectural bien connu des Saint-Emilionnais.

Venez découvrir ou redécouvrir l’histoire du Logis de Malet lors d’une balade poétique, lumineuse et musicale en plein air, animée par des artistes locaux.

Laissez-vous porter par les harmonies et l’atmosphère.

Un moment convivial, culturel et grauit, ouvert à toutes et tous petits et grands !

L’événement est accessible à tous, alors n’hésitez pas à venir en famille ou entre amis.

Logis de Malet, Saint-Émilion

Vendredi 19 septembre à partir de 19h30 (début du spectacle à 20h30). .

Logis de Malet Avenue du 8 Mai 1945 Saint-Émilion 33330 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 24 72 09 accueil@ville-stemilion.fr

English : Résurgence Soirée d’ouverture des Journées Européennes du Patrimoine

German : Résurgence Soirée d’ouverture des Journées Européennes du Patrimoine

Italiano :

Espanol : Résurgence Soirée d’ouverture des Journées Européennes du Patrimoine

L’événement Résurgence Soirée d’ouverture des Journées Européennes du Patrimoine Saint-Émilion a été mis à jour le 2025-09-06 par OT Saint-Emilion