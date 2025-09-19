Résurgence Soirée d’ouverture des Journées Européennes du Patrimoine Logis de Malet Saint-Émilion
Logis de Malet Avenue du 8 Mai 1945 Saint-Émilion Gironde
Début : 2025-09-19
fin : 2025-09-19
2025-09-19
Inédit Vendredi 19 septembre Soirée ouverture des Journées Européennes du Patrimoine avec Résurgence, une balade poétique musicale au Logis de Malet !
À l’occasion des Journées du Patrimoine, la Ville de Saint-Émilion vous invite à un événement exceptionnel autour de l’évolution d’un patrimoine architectural bien connu des Saint-Emilionnais.
Venez découvrir ou redécouvrir l’histoire du Logis de Malet lors d’une balade poétique, lumineuse et musicale en plein air, animée par des artistes locaux.
Laissez-vous porter par les harmonies et l’atmosphère.
Un moment convivial, culturel et grauit, ouvert à toutes et tous petits et grands !
L’événement est accessible à tous, alors n’hésitez pas à venir en famille ou entre amis.
Vendredi 19 septembre à partir de 19h30 (début du spectacle à 20h30). .
Logis de Malet Avenue du 8 Mai 1945 Saint-Émilion 33330 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 24 72 09 accueil@ville-stemilion.fr
