Résurgences- randonnée spectacle Senonches

Résurgences- randonnée spectacle Senonches samedi 23 août 2025.

Résurgences- randonnée spectacle

Senonches Eure-et-Loir

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-23 10:00:00

fin : 2025-08-24 12:00:00

Date(s) :

2025-08-23 2025-08-24

Une randonnée spectacle sur le thème de l’eau, c’est l’aventure qui vous est proposée par la compagnie La fontaine aux images. Un travail de création en milieu sauvage avec un public en autonomie guidé par ses sens et par les scènes rencontrées au détour de sentiers…

Senonches 28250 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 09 44 54 41 lisavalverde@fontaineauximages.fr

English :

La fontaine aux images offers you an adventure in the form of a walking show on the theme of water. A creative work in a wild environment with an autonomous audience guided by its senses and by the scenes encountered along the paths…

German :

Eine Wanderung mit Schauspiel zum Thema Wasser ist ein Abenteuer, das Ihnen von der Kompanie La fontaine aux images vorgeschlagen wird. Eine kreative Arbeit in wilder Umgebung mit einem Publikum in Autonomie, das von seinen Sinnen und den Szenen, denen es auf den Pfaden begegnet, geleitet wird…

Italiano :

Uno spettacolo a piedi sul tema dell’acqua: è questa l’avventura proposta dalla compagnia La fontaine aux images. Un lavoro creativo in un ambiente selvaggio con un pubblico autonomo guidato dai suoi sensi e dalle scene incontrate lungo i sentieri…

Espanol :

Un espectáculo a pie sobre el tema del agua, esa es la aventura que propone la compañía La fontaine aux images. Una obra creativa en un entorno salvaje con un público autónomo guiado por sus sentidos y por las escenas encontradas a lo largo de los caminos…

