Retenir le temps Danse, Poésie Théâtre du Champ-Au-Roy Guingamp

Retenir le temps Danse, Poésie Théâtre du Champ-Au-Roy Guingamp jeudi 27 novembre 2025.

Retenir le temps Danse, Poésie

Théâtre du Champ-Au-Roy 1 Place du Champ-au-Roy Guingamp Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-27 20:00:00

fin : 2025-11-27 21:00:00

Date(s) :

2025-11-27

Après Flavia Coelho, c’est avec joie que j’ai le plaisir d’inviter Rima Abdul Malak pour cette deuxième carte blanche que le Théâtre du Champ au Roy me propose. Sur le même principe de la rencontre privilégiée, c’est par le prisme de la poésie que nous allons pouvoir rencontrer et découvrir l’univers de Rima Abdul Malak, ancienne ministre de la culture. Lorsque je lui ai demandé ce que représentait pour elle la poésie si chère à son coeur, elle m’a répondu une possibilité de retenir le temps. Nous allons donc retraverser le temps de l’enfance et de la jeunesse, de l’émancipation, de nos métiers et de la création…Un voyage où la langue des poètes de France, du Moyen-Orient ou d’ailleurs, rencontre la poésie de la danse. En ces temps troublés, puisons dans la force des mots et du mouvement pour ré-enchanter nos vies. Marion Levy. Née en 1979, Rima Abdul Malak passe les dix premières années de sa vie à Beyrouth avant que sa famille, fuyant la guerre civile, ne s’installe à Lyon. Au collège et au lycée, elle s’initie au théâtre, pratique la musique et se passionne pour la littérature et la poésie. Après des études de Sciences politiques, elle commence son parcours dans l’humanitaire avant de s’investir dans la mise en oeuvre des politiques culturelles, à l’Institut français, la mairie de Paris puis l’Ambassade de France à New York. Elle est ministre de la Culture de 2022 à 2024. Ses priorités: jeunesse, patrimoine, création, indépendance des médias. Avec une touche personnelle la poésie comme fil rouge de son action. Elle poursuit aujourd’hui ses aventures poétiques avec le Rima poésie club et le spectacle Debout dans la nuit en duo avec le pianiste Alexandre Tharaud. Dès 15 ans .

Théâtre du Champ-Au-Roy 1 Place du Champ-au-Roy Guingamp 22200 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 40 64 45

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Retenir le temps Danse, Poésie Guingamp a été mis à jour le 2025-08-05 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol