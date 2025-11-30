RETI & AMIR LEVЯETTE CAFÉ SAINT NAZAIRE Saint-Nazaire

RETI & AMIR Dimanche 30 novembre, 17h00 LEVЯETTE CAFÉ SAINT NAZAIRE Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-30T17:00:00 – 2025-11-30T19:00:00

Fin : 2025-11-30T17:00:00 – 2025-11-30T19:00:00

Reti & Amir, c’est un duo guitare / voix qui reprend des classiques pop, folk et groovy dans une ambiance chaleureuse et entraînante. Avec une seule guitare, des percussions jouées au pied et des harmonies vocales complices, ils donnent l’énergie d’un vrai groupe à deux seulement. Avec Reti & Amir, tout est joué en direct, avec bonne humeur et authenticité.

https://www.instagram.com/retiamir/

https://www.youtube.com/watch?v=a2_8_6KJHr8

LEVЯETTE CAFÉ SAINT NAZAIRE 10 place du Commando, 44600 Saint Nazaire Saint-Nazaire 44600 Ville Port Loire-Atlantique Pays de la Loire https://www.levrettecafe.fr/cafes/st-nazaire-44/ https://www.facebook.com/LevretteCafeStNazaire/ [{« data »: {« author »: « retiamir », « cache_age »: 86400, « description »: « Instagram photos and videos », « type »: « rich », « title »: « Reti Amir (@retiamir) », « thumbnail_url »: « https://scontent-iad3-1.cdninstagram.com/v/t51.2885-19/345212105_1429451157884018_3923482565937097020_n.jpg?stp=dst-jpg_s240x240_tt6&efg=eyJ2ZW5jb2RlX3RhZyI6InByb2ZpbGVfcGljLmRqYW5nby45MDguYzIifQ&_nc_ht=scontent-iad3-1.cdninstagram.com&_nc_cat=102&_nc_oc=Q6cZ2QFQsmyf5uehKLFNRGewx3Dk-Q9nEu1pSu890PTR8deipXCB_oYbN0uQ2moFpPt5U8A&_nc_ohc=q-JczdEfvJ0Q7kNvwG_u3aA&_nc_gid=3UdMWKjgf8cd2pMnxWYLeQ&edm=AMO9-JQAAAAA&ccb=7-5&ig_cache_key=GMmEkxRyTH0IFBQFADxpHjGbAnM2bkULAAAB2402400j-ccb7-5&oh=00_AfaBDAGcX7aTyGwqmmBSS1YyZlsSEfOa3Kz0A4srmzg7HA&oe=68C4A2D1&_nc_sid=cc8940 », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.instagram.com/retiamir/ », « script »: {« async »: true, « charset »: « utf-8 », « src »: « https://cdn.iframe.ly/embed.js »}, « thumbnail_height »: 240, « thumbnail_width »: 240, « options »: {« _enable_profile »: {« label »: « Enable profile embed (US only) », « value »: false}}, « html »: «

« , « provider_name »: « Instagram »}, « link »: « https://www.instagram.com/retiamir/ »}, {« data »: {« author »: « RetiAmir live music », « cache_age »: 86400, « type »: « video », « title »: « RetiAmir u2600ufe0f Lu2019u00e9tu00e9 2024 ud83dudccdLes sables du2019olonne ud83dudccdPornichet ud83dudccdSaint-Brevin-les-Pins ud83dudccdTalmont St-Hilaire », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/a2_8_6KJHr8/sddefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=a2_8_6KJHr8 », « thumbnail_height »: 480, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UCtmnsntrPrfyQISCkY96KKg », « thumbnail_width »: 640, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}}, « html »: «

« , « provider_name »: « YouTube »}, « link »: « https://www.youtube.com/watch?v=a2_8_6KJHr8 »}] Le Levrette Café St-Nazaire est situé dans un lieu unique en son genre, face à l’océan. Il saura vous charmer grâce à sa vue imprenable, les pieds dans le sable. Sa grande terrasse privée est l’endroit parfait pour prendre l’apéro entre copains, en famille ou entre collègues.

De nombreuses animations et soirées à thème chaque mois vous seront proposées par l’équipe de St-Nazaire !

dans le cadre du Festival Culture Bar-Bars Duo Groovy