RETIRADA UNE HISTOIRE D’EXIL Cerbère samedi 21 février 2026.
23 avenue du Général de Gaulle Cerbère Pyrénées-Orientales
Début : 2026-02-21 09:30:00
fin : 2026-02-21 12:00:00
2026-02-21
Un hommage émouvant à l’exil des républicains espagnols de 1939, à travers un moment de mémoire partagée entre France et Catalogne, sur un haut lieu de passage historique.
Une boucle d’environ 2h/2h30.
Difficulté moyenne. Distance 5 km. Dénivelé 180 m.
Tarif 6€, gratuit 18 ans. Réservation obligatoire.
23 avenue du Général de Gaulle Cerbère 66290 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 48 98 00 08
English :
A moving tribute to the 1939 exile of the Spanish republicans, through a moment of shared memory between France and Catalonia, at a historic crossroads.
A loop lasting around 2h/2h30.
Difficulty: medium. Distance: 5 km. Difference in altitude: 180 m.
Price 6?, free for under-18s. Reservation required.
German :
Eine bewegende Hommage an das Exil der spanischen Republikaner im Jahr 1939 durch einen Moment der geteilten Erinnerung zwischen Frankreich und Katalonien, an einem historischen Brennpunkt.
Ein Rundweg von etwa 2 Stunden/2,5 Stunden.
Schwierigkeitsgrad: mittel. Entfernung: 5 km. Höhenunterschied: 180 m.
Preis 6?, kostenlos für Kinder unter 18 Jahren. Reservierung erforderlich.
Italiano :
Un commovente omaggio all’esilio dei repubblicani spagnoli nel 1939, attraverso un momento di memoria condivisa tra Francia e Catalogna, in un punto di passaggio storico.
Un percorso ad anello della durata di circa 2h/2h30.
Difficoltà: moderata. Distanza: 5 km. Dislivello: 180 m.
Prezzo 6?, gratuito per i minori di 18 anni. Prenotazione obbligatoria.
Espanol :
Un emotivo homenaje al exilio de los republicanos españoles en 1939, a través de un momento de memoria compartida entre Francia y Cataluña, en un paso histórico.
Recorrido de unas 2h/2h30.
Dificultad: moderada. Distancia: 5 km. Desnivel: 180 m.
Precio 6?, gratis para menores de 18 años. Imprescindible reservar.
