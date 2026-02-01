RETIRADA UNE HISTOIRE D’EXIL Cerbère

RETIRADA UNE HISTOIRE D’EXIL

23 avenue du Général de Gaulle Cerbère Pyrénées-Orientales

Tarif : 6 – 6 – 6

Tarif de base plein tarif

Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-21 09:30:00

fin : 2026-02-21 12:00:00

Date(s) :

2026-02-21

Un hommage émouvant à l’exil des républicains espagnols de 1939, à travers un moment de mémoire partagée entre France et Catalogne, sur un haut lieu de passage historique.

Une boucle d’environ 2h/2h30.

Difficulté moyenne. Distance 5 km. Dénivelé 180 m.

Tarif 6€, gratuit 18 ans. Réservation obligatoire.

.

23 avenue du Général de Gaulle Cerbère 66290 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 48 98 00 08

English :

A moving tribute to the 1939 exile of the Spanish republicans, through a moment of shared memory between France and Catalonia, at a historic crossroads.

A loop lasting around 2h/2h30.

Difficulty: medium. Distance: 5 km. Difference in altitude: 180 m.

Price 6?, free for under-18s. Reservation required.

German :

Eine bewegende Hommage an das Exil der spanischen Republikaner im Jahr 1939 durch einen Moment der geteilten Erinnerung zwischen Frankreich und Katalonien, an einem historischen Brennpunkt.

Ein Rundweg von etwa 2 Stunden/2,5 Stunden.

Schwierigkeitsgrad: mittel. Entfernung: 5 km. Höhenunterschied: 180 m.

Preis 6?, kostenlos für Kinder unter 18 Jahren. Reservierung erforderlich.

Italiano :

Un commovente omaggio all’esilio dei repubblicani spagnoli nel 1939, attraverso un momento di memoria condivisa tra Francia e Catalogna, in un punto di passaggio storico.

Un percorso ad anello della durata di circa 2h/2h30.

Difficoltà: moderata. Distanza: 5 km. Dislivello: 180 m.

Prezzo 6?, gratuito per i minori di 18 anni. Prenotazione obbligatoria.

Espanol :

Un emotivo homenaje al exilio de los republicanos españoles en 1939, a través de un momento de memoria compartida entre Francia y Cataluña, en un paso histórico.

Recorrido de unas 2h/2h30.

Dificultad: moderada. Distancia: 5 km. Desnivel: 180 m.

Precio 6?, gratis para menores de 18 años. Imprescindible reservar.

L’événement RETIRADA UNE HISTOIRE D’EXIL Cerbère a été mis à jour le 2025-11-12 par OTI PYRENEES MEDITERRANEE