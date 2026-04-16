Retjons en fête Retjons
Retjons en fête Retjons vendredi 24 avril 2026.
Retjons
Retjons en fête
Retjons Landes
Tarif : 15 – 15 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-24
fin : 2026-04-26
Date(s) :
2026-04-24
Vendredi 24 Avril
18h30, Ouverture des Fêtes
21h, à la Salle des Fêtes Concours de belote.
Samedi 25 Avril
9h, au moulin de Marras Matinée pêche
12h, au fronton Foodtrucks
14h30 Concours de Pétanque en doublette au fronton ; départ de la randonnée depuis la mairie.
19h30 à la salle des fêtes Soirée espagnole. Réservation avant le 23 Avril.
Toute la journée au fronton Exposition de véhicules anciens.
Dimanche 26 Avril
8h30-17h30 au fronton Vide greniers
11h dans l’église Messe en musique par l’Harmonie des Petites Landes
12h à la salle des fêtes Apéritif-Concert animé par l’Harmonie des Petites Landes.
16h Course landaise de promotion
19h30 à la salle des fêtes Repas grillades.
22h45 au site du fronton Feux d’artifices
Fête foraine présente pendant toute la durée des fêtes. .
Retjons 40120 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 79 71 29 62
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English : Retjons en fête
L’événement Retjons en fête Retjons a été mis à jour le 2026-04-09 par OT Landes d’Armagnac