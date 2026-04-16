Retjons

Retjons en fête

Retjons Landes

Tarif : 15 – 15 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-24

fin : 2026-04-26

Date(s) :

2026-04-24

Vendredi 24 Avril

18h30, Ouverture des Fêtes

21h, à la Salle des Fêtes Concours de belote.

Samedi 25 Avril

9h, au moulin de Marras Matinée pêche

12h, au fronton Foodtrucks

14h30 Concours de Pétanque en doublette au fronton ; départ de la randonnée depuis la mairie.

19h30 à la salle des fêtes Soirée espagnole. Réservation avant le 23 Avril.

Toute la journée au fronton Exposition de véhicules anciens.

Dimanche 26 Avril

8h30-17h30 au fronton Vide greniers

11h dans l’église Messe en musique par l’Harmonie des Petites Landes

12h à la salle des fêtes Apéritif-Concert animé par l’Harmonie des Petites Landes.

16h Course landaise de promotion

19h30 à la salle des fêtes Repas grillades.

22h45 au site du fronton Feux d’artifices

Fête foraine présente pendant toute la durée des fêtes. .

Retjons 40120 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 79 71 29 62

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English : Retjons en fête

L’événement Retjons en fête Retjons a été mis à jour le 2026-04-09 par OT Landes d’Armagnac