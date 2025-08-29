Retors paniques 41 rue Jobin (entrée piéton) Marseille 3e Arrondissement

Samedi 28 mars 2026 à partir de 15h et à partir de 19h. 41 rue Jobin (entrée piéton) 12 rue François Simon (parking) Marseille 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Début : 2026-03-28

Défilé de marionnette et musique live, dès 6 ans.Enfants

Musique live et marionnettes pour un défilé qui convoque l’absurde, l’humour et le décalage des situations. Ce spectacle sur la douceur pourrait démarrer dans le chaos et trouver par la ruse une alternative à la démesure.









Un défilé de marionnettes à fils avance avec leurs imperfections et leur apparente fragilité. Elles convoquent l’absurde, l’humour et le décalage des situations. La marionnettiste, cheffe d’orchestre de ce petit monde est dépassée par l’énergie en présence. Pour l’accompagner, la percussionniste rythme, amplifie les pulsations. Des sons, à l’intersection de toutes les langues se forment.

Cette partition sonore et musicale saisit la vitalité et l’intensité des émotions des marionnettes.







Renaud Herbin, metteur en scène, marionnettiste convoque la douceur dans ce poème. La douceur comme alternative à la démesure et à la violence. Certes, parfois faut-il développer la ruse pour faire fléchir la peur. Devenir retors·e face à la panique. Mais il faut continuer de croire en la douceur car elle n’obéit à aucun pouvoir. Elle est là, se reçoit et s’offre. Elle ne se laisse pas manipuler. Elle est liberté et puissance.









L’étendue



Marionnettiste, formé à l’École Supérieure Nationale des Arts de la Marionnette de Charleville-Mézières, Renaud Herbin a toujours apprécié les collaborations qui ont su déplacer sa pratique de marionnettiste. Il met en scène de nombreuses pièces visuelles et sonores, dont il est parfois l’interprète, le plus souvent à partir d’œuvres poétiques ou littéraires.







Renaud Herbin poursuit son chemin artistique au sein de sa nouvelle compagnie L’étendue, implantée à Strasbourg, après avoir dirigé le TJP Centre dramatique national de Strasbourg Grand Est jusqu’en décembre 2022. Il développe la relation corps-objet-image, décloisonnant les pratiques de la matière et de la marionnette par un lien avec le champ chorégraphique et les arts visuels. .

41 rue Jobin (entrée piéton) 12 rue François Simon (parking) Marseille 3e Arrondissement 13003 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Puppet show and live music, ages 6 and up.

German :

Marionettenparade und Live-Musik, ab 6 Jahren.

Italiano :

Sfilata di burattini e musica dal vivo, dai 6 anni in su.

Espanol :

Desfile de marionetas y música en directo, a partir de 6 años.

