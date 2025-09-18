RETOUCHE PHOTO ET MANIPULATION D’IMAGE DÉCOUVRIR LES BASES (ADHÉRENTS ALTERNATEUR UNIQUEMENT) Saint-André-de-Sangonis

Avenue de Montpellier Saint-André-de-Sangonis Hérault

Tarif : – – 25 EUR

** ACTIVITE RESERVEE AUX ADHERENTS DE L’ALTERNATEUR**

Le logiciel GIMP, libre et gratuit est un puissant outils de retouche et de traitement des images bitmap.

Venez prendre en main cet outil efficace.

Sur réservation par téléphone.

English :

** ACTIVITY RESERVED FOR ALTERNATEUR MEMBERS**

The free GIMP software is a powerful tool for retouching and processing bitmap images.

Come and get to grips with this effective tool.

Reservations required by telephone.

German :

** AKTIVITÄT FÜR MITGLIEDER DES ALTERNATOR** RESERVIERT

Die freie und kostenlose Software GIMP ist ein leistungsstarkes Werkzeug zum Retuschieren und Bearbeiten von Bitmap-Bildern.

Kommen Sie und lernen Sie dieses effiziente Werkzeug kennen.

Nach telefonischer Anmeldung.

Italiano :

** ATTIVITÀ RISERVATA AI SOCI DE L’ALTERNATEUR**

Il software gratuito GIMP è un potente strumento per il ritocco e l’elaborazione di immagini bitmap.

Venite a conoscere questo efficace strumento.

Prenotazione telefonica.

Espanol :

** ACTIVIDAD RESERVADA A LOS MIEMBROS DE L’ALTERNATEUR**

El programa gratuito GIMP es una potente herramienta de retoque y tratamiento de imágenes de mapa de bits.

Venga a familiarizarse con esta eficaz herramienta.

Reserva por teléfono.

