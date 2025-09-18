RETOUCHE PHOTO ET MANIPULATION D’IMAGE DÉCOUVRIR LES BASES (ADHÉRENTS ALTERNATEUR UNIQUEMENT) Saint-André-de-Sangonis
RETOUCHE PHOTO ET MANIPULATION D’IMAGE DÉCOUVRIR LES BASES (ADHÉRENTS ALTERNATEUR UNIQUEMENT)
Avenue de Montpellier Saint-André-de-Sangonis Hérault
Tarif : – – 25 EUR
Début : 2025-09-18
fin : 2025-09-18
2025-09-18
** ACTIVITE RESERVEE AUX ADHERENTS DE L’ALTERNATEUR**
Le logiciel GIMP, libre et gratuit est un puissant outils de retouche et de traitement des images bitmap.
Venez prendre en main cet outil efficace.
Sur réservation par téléphone.
Avenue de Montpellier Saint-André-de-Sangonis 34725 Hérault Occitanie +33 4 67 67 16 77
English :
** ACTIVITY RESERVED FOR ALTERNATEUR MEMBERS**
The free GIMP software is a powerful tool for retouching and processing bitmap images.
Come and get to grips with this effective tool.
Reservations required by telephone.
German :
** AKTIVITÄT FÜR MITGLIEDER DES ALTERNATOR** RESERVIERT
Die freie und kostenlose Software GIMP ist ein leistungsstarkes Werkzeug zum Retuschieren und Bearbeiten von Bitmap-Bildern.
Kommen Sie und lernen Sie dieses effiziente Werkzeug kennen.
Nach telefonischer Anmeldung.
Italiano :
** ATTIVITÀ RISERVATA AI SOCI DE L’ALTERNATEUR**
Il software gratuito GIMP è un potente strumento per il ritocco e l’elaborazione di immagini bitmap.
Venite a conoscere questo efficace strumento.
Prenotazione telefonica.
Espanol :
** ACTIVIDAD RESERVADA A LOS MIEMBROS DE L’ALTERNATEUR**
El programa gratuito GIMP es una potente herramienta de retoque y tratamiento de imágenes de mapa de bits.
Venga a familiarizarse con esta eficaz herramienta.
Reserva por teléfono.
