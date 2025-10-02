« Retour à Coutances » figuration moderne et poétique Coutances

4 Rue Saint-Pierre Coutances Manche

Début : Vendredi Vendredi 2025-10-02 10:30:00

fin : 2025-11-01 18:30:00

2025-10-02

Xavier Hortala, artiste peintre Retour à Coutances Figuration moderne et poétique à la Galerie des Sept à Coutances, jusqu’au 1er novembre 2025.

Contact atelierhortala.wordpress.com ou 06 70 34 05 61. .

4 Rue Saint-Pierre Coutances 50200 Manche Normandie +33 6 70 63 92 82 lagaleriedessept@gmail.com

