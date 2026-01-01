Retour à la campagne ! Bibliothèque Créances

Retour à la campagne !

Bibliothèque 105 rue des Écoles Créances Manche

Début : 2026-01-23 14:30:00

fin : 2026-01-23 16:30:00

Date(s) :

2026-01-23

Projection pour tout public d’une comédie sur le retour à la campagne… ! Gratuit, sur inscription. Dans le cadre des Nuits de la lecture, organisées par le Centre national du livre, sur le thème Villes et campagnes , du 21 au 25 janvier 2026. .

Bibliothèque 105 rue des Écoles Créances 50710 Manche Normandie +33 2 33 07 82 64 bibliothequecreances@orange.fr

