Retour à la campagne ! Bibliothèque Créances
Retour à la campagne ! Bibliothèque Créances vendredi 23 janvier 2026.
Retour à la campagne !
Bibliothèque 105 rue des Écoles Créances Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-23 14:30:00
fin : 2026-01-23 16:30:00
Date(s) :
2026-01-23
Projection pour tout public d’une comédie sur le retour à la campagne… ! Gratuit, sur inscription. Dans le cadre des Nuits de la lecture, organisées par le Centre national du livre, sur le thème Villes et campagnes , du 21 au 25 janvier 2026. .
Bibliothèque 105 rue des Écoles Créances 50710 Manche Normandie +33 2 33 07 82 64 bibliothequecreances@orange.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Retour à la campagne ! Créances a été mis à jour le 2026-01-07 par Côte Ouest Centre Manche