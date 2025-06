Retour à la case musée (+ 6 ans) Musée d’arts de Nantes Nantes

Retour à la case musée (+ 6 ans) Musée d’arts de Nantes Nantes dimanche 27 juillet 2025 .

Date et horaire de début et de fin : 2025-07-27 15:00 – 16:00

Gratuit : non Sur réservation à l’accueil-billetterie du musée ou sur le site.Tarifs : 12€/8€/4€/2,5€/gratuit En famille – Age minimum : 6 et Age maximum : 99

Au fil des lancers de dés, les salles du musée se transforment en terrain de jeu grandeur nature. Mais pour avancer, il faut réussir à résoudre de nombreuses énigmes dont les réponses se trouvent cachées dans les tableaux. Arriverez-vous à tout visiter ?À partir de 6 ans.Durée : 1h

Musée d’arts de Nantes Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000

02 51 17 45 00 https://museedartsdenantes.nantesmetropole.fr/home.html https://museedartsdenantes.tickeasy.com/fr-FR/choix-themes?famillesParentes=2125863887360400085