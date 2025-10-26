Retour à la case musée (+6 ans) Musée d’arts de Nantes Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2025-10-26 15:00 – 16:00

Gratuit : non Sur réservation à l’accueil-billetterie du musée ou sur la billetterie en ligneTarif enfant : 0€Tarifs adulte : 8€/4€/2,5€ En famille – Age minimum : 6 et Age maximum : 99

Jouer, inventer, explorer et s’amuser… avec un jeu grand format pour découvrir le Musée d’arts autrement.Au fil des lancers de dés, les salles du musée se transforment en terrain de jeu grandeur nature. Mais pour avancer, il faut réussir à résoudre de nombreuses énigmes dont les réponses se trouvent cachées dans les tableaux. Arriverez-vous à tout visiter ?Le jeu Retour à la case musée a été conçu par les équipes du musée, pour les petits (à partir de 6 ans) comme pour les grands.

Musée d’arts de Nantes Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000

