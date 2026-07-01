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Retour à la case musée (+ 6 ans), Musée d’arts de Nantes, Nantes

mercredi 8 juillet 2026 · Musée d'arts de Nantes · Nantes

Retour à la case musée (+ 6 ans), Musée d’arts de Nantes, Nantes

Informations pratiques

Début
mercredi 8 juillet 2026
Fin
mercredi 26 août 2026
Lieu
Musée d'arts de Nantes
Adresse
10 Rue Georges Clemenceau, Nantes
Ville
44000 Nantes
Département
Loire-Atlantique
Tarif
Sur réservation à l’accueil-billetterie du musée ou sur l'agenda en ligne. Tarifs :12€/ 8€/4€/2,5€/gratuit

Retour à la case musée (+ 6 ans) 8 juillet – 26 août, les mercredis Musée d’arts de Nantes Loire-Atlantique

Sur réservation à l’accueil-billetterie du musée ou sur l’agenda en ligne.
Tarifs :12€/ 8€/4€/2,5€/gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-08T15:00:00+02:00 – 2026-07-08T16:00:00+02:00
Fin : 2026-08-26T15:00:00+02:00 – 2026-08-26T16:00:00+02:00

Jouer, inventer, explorer et s’amuser… avec un jeu grand format pour découvrir le Musée d’arts autrement.
Au fil des lancers de dés, les salles du musée se transforment en terrain de jeu grandeur nature. Mais pour avancer, il faut réussir à résoudre de nombreuses énigmes dont les réponses se trouvent cachées dans les tableaux. Arriverez-vous à tout visiter ?
Le jeu Retour à la case musée a été conçu par les équipes du musée, pour les petits (à partir de 6 ans) comme pour les grands.
Durée : 1h

Musée d’arts de Nantes 10 Rue Georges Clemenceau, Nantes Nantes 44000 Malakoff – Saint-Donatien Loire-Atlantique Pays de la Loire https://museedartsdenantes.nantesmetropole.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://museedartsdenantes.tickeasy.com/fr-FR/choix-themes?famillesParentes=2416054754350400027 »}]
Jouer, inventer, explorer et s’amuser… Un jeu grandeur nature pour découvrir le musée autrement.

© Musée d’arts de Nantes – Photo : C.Clos

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