Le Thou

Retour à la Terre Ferme

La ferme du mont d’or Le Thou Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 09:00:00

fin : 2026-05-23

Date(s) :

2026-05-23

Une journée à ne pas manquer avec une multitude d’ateliers, le marché fermier, le OUAAApéro et le concert en fin de journée !

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La ferme du mont d’or Le Thou 17290 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

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English :

A day not to be missed, with a host of workshops, a farmer’s market, the OUAAApéro and a concert at the end of the day!

L’événement Retour à la Terre Ferme Le Thou a été mis à jour le 2026-05-05 par Le Comptoir Local® Office de Tourisme Aunis Marais Poitevin