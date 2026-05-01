Retour à la Terre Ferme Le Thou
Retour à la Terre Ferme Le Thou samedi 23 mai 2026.
Le Thou
Retour à la Terre Ferme
La ferme du mont d’or Le Thou Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 09:00:00
fin : 2026-05-23
Date(s) :
2026-05-23
Une journée à ne pas manquer avec une multitude d’ateliers, le marché fermier, le OUAAApéro et le concert en fin de journée !
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La ferme du mont d’or Le Thou 17290 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine
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English :
A day not to be missed, with a host of workshops, a farmer’s market, the OUAAApéro and a concert at the end of the day!
L’événement Retour à la Terre Ferme Le Thou a été mis à jour le 2026-05-05 par Le Comptoir Local® Office de Tourisme Aunis Marais Poitevin