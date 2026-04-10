Retour à l’élégance, au château de Moncley Moncley
Retour à l’élégance, au château de Moncley Moncley dimanche 7 juin 2026.
Moncley
Retour à l’élégance, au château de Moncley
Château de Moncley Moncley Doubs
Tarif : 13 – 13 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 15:00:00
fin : 2026-07-11
Date(s) :
2026-06-07 2026-07-11 2026-08-09 2026-09-06 2026-10-11 2026-10-25
Atrium à colonnes majestueuses, rotonde ornée de portraits, chambres raffinées… Le château de Moncley incarne toute l’élégance du XVIIIe siècle. Construit en 1778 par l’architecte Claude-Joseph Bertrand, ce chef-d’œuvre néoclassique fut la résidence de la campagne du marquis de Terrier-Santans. Niché en pleine nature, il dévoile des intérieurs somptueux, où les chambres se parent encore de papiers peints Louis XVI. Une visite immersive où chaque détail raconte l’histoire d’un art de vivre raffiné. .
Château de Moncley Moncley 25170 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 80 92 55 info@besancon-tourisme.com
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English : Retour à l’élégance, au château de Moncley
L’événement Retour à l’élégance, au château de Moncley Moncley a été mis à jour le 2026-04-10 par OFFICE DE TOURISME DU VAL MARNAYSIEN
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