Retour à Plabennec Amphithéâtre collège de Bégard Gwenezhan Samedi 22 novembre, 18h00 Participation libre

Dans le cadre du Mois du Doc. Que se passe-t-il quand une intello bobo des villes revient dans sa campagne natale donner des leçons d’écologie aux locaux qui n’avaient rien demandé ?

AnnaÏg, soucieuse du dérèglement climatique et du pic pétrolier annoncés, décide de revenir dans sa ville natale Plabennec avec un grand projet : inscrire sa ville dans le réseau des Villes en transition.

La bobo des villes qu’elle est aujourd’hui réussira-t-elle à convaincre les Plabennecois et à se refaire une place dans sa commune d’origine ?

Une projection suivie d’une rencontre (pour ceux qui le souhaitent) avec la réalisatrice Annaïg Plassard.

Une soirée organisée en partenariat avec Ty Films dans le cadre du Mois du Doc qui met à l’honneur chaque année, en novembre, le film documentaire.

Début : 2025-11-22T18:00:00.000+01:00

Fin : 2025-11-22T19:30:00.000+01:00

02 96 45 20 60

Amphithéâtre collège de Bégard 20 avenue Pierre Perron Gwenezhan 22140 Côtes-d’Armor