Retour à soi-m’aime

3 Rue de Pion Pontonx-sur-l’Adour Landes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-09

fin : 2026-04-09

Date(s) :

2026-04-09

Un atelier pour te reconnecter à ton corps par le souffle, le mouvement conscient et la musique, dans un espace de bienveillance pour écouter tes besoins, ressentis et émotions.

Un atelier pour te reconnecter à ton corps par le souffle, le mouvement conscient et la musique, dans un espace de bienveillance pour écouter tes besoins, ressentis et émotions. .

3 Rue de Pion Pontonx-sur-l’Adour 40465 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 74 76 63 63

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English : Retour à soi-m’aime

A workshop to reconnect with your body through breath, conscious movement and music, in a caring space to listen to your needs, feelings and emotions.

L’événement Retour à soi-m’aime Pontonx-sur-l’Adour a été mis à jour le 2026-03-17 par OT Tartas