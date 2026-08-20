Retour à Soi : une retraite immersive pour revenir à l’essentiel La source des anges Saint-maximim-la-sainte-baume

Informations pratiques

Et si l’automne devenait un temps pour ralentir, faire le tri et revenir à ce qui compte vraiment ?

Tu traverses peut-être une période de transformation. Tu sens que comprendre ne suffit plus : tu as envie de vivre le changement pleinement, de l’inscrire dans ton corps et de le laisser prendre sa place dans ton quotidien.

Tu ressens le besoin de sortir du mental, de ralentir et de retrouver un espace où tu peux écouter ce qui se passe vraiment en toi.

Cette retraite s’adresse à celles et ceux qui souhaitent explorer une approche globale de l’être humain : le corps, les émotions, la respiration, les énergies, le mouvement, la relation à soi et aux autres.

Pendant 4 jours, dans un cadre propice au recul et à l’introspection, nous traverserons ensemble le passage de l’automne comme une invitation à laisser partir, discerner, se recentrer et ouvrir un nouveau cycle.

🍂 3 jours pour faire de la place au nouveau

Le mouvement du lâcher-prise : identifier ce que tu es prêt·e à laisser derrière toi : habitudes, croyances, tensions ou fonctionnements qui ne te correspondent plus, afin de créer un espace nouveau.

Le retour à l’essentiel : revenir au corps, aux sensations et à l’écoute intérieure. Retrouver ce qui te nourrit profondément et ce qui te permet de te sentir pleinement présent·e à ta vie.

Le discernement intérieur : apprendre à reconnaître ce qui est véritablement à toi et ce que tu as pu porter pour les autres. Clarifier tes besoins, tes limites, tes envies et ce qui fait sens pour toi aujourd’hui.

La renaissance intérieure : accueillir ce qui émerge lorsque l’ancien a été déposé.

Ouvrir un nouveau cycle avec davantage de clarté, de présence et de justesse.

Une expérience à vivre, pas seulement à comprendre : cette retraite privilégie l’expérience et l’intégration : prendre le temps de ressentir, d’explorer, de mettre en mouvement et d’ancrer les prises de conscience.

Un temps pour ralentir.

Un temps pour écouter.

Un temps pour laisser partir ce qui n’a plus sa place.

Et surtout, un temps pour revenir à soi.

Pendant 3 jours, offre-toi un espace hors du quotidien pour ralentir, te reconnecter à toi et préparer le prochain chapitre de ta vie avec plus de clarté et d’alignement.