Retour au Moyen Age visite théâtralisée Dambach-la-Ville

Retour au Moyen Age visite théâtralisée Dambach-la-Ville vendredi 15 août 2025.

Retour au Moyen Age visite théâtralisée

Pl.du marché Dambach-la-Ville Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-08-15 17:00:00

fin : 2025-08-15 18:00:00

Date(s) :

2025-08-15

Suivez Agnès, une femme d’artisan du 16e siècle, à la découverte de Dambach-la-Ville. Avec ses mots et ses émotions, elle raconte la vie quotidienne, la défense des remparts et les révoltes paysannes de son époque, entre Moyen Âge et Renaissance.

Suivez Agnès, une femme d’artisan du 16e siècle, à la découverte de Dambach-la-Ville !

Avec ses mots et ses émotions, elle raconte la vie quotidienne, la défense des remparts et les révoltes paysannes de son époque, entre Moyen Âge et Renaissance.

En costume d’époque, Contesse Luciole vous embarque dans une balade contée immersive, mêlant Histoire et anecdotes.

Inscription auprès de l’Office de Tourisme. 0 .

Pl.du marché Dambach-la-Ville 67650 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 08 66 65 tourisme@paysdebarr.fr

English :

Follow Agnès, a 16th-century craftswoman, as she discovers Dambach-la-Ville. With her own words and emotions, she recounts daily life, the defense of the ramparts and the peasant revolts of her era, between the Middle Ages and the Renaissance.

German :

Folgen Sie Agnes, einer Handwerkerfrau aus dem 16. Jahrhundert, auf ihrer Entdeckungsreise durch Dambach-la-Ville. Mit ihren Worten und Emotionen erzählt sie vom Alltagsleben, der Verteidigung der Stadtmauer und den Bauernaufständen ihrer Zeit zwischen Mittelalter und Renaissance.

Italiano :

Seguite Agnès, artigiana del XVI secolo, alla scoperta di Dambach-la-Ville. Con le sue parole e le sue emozioni, racconta la vita quotidiana, la difesa dei bastioni e le rivolte contadine del suo tempo, tra Medioevo e Rinascimento.

Espanol :

Siga a Agnès, una artesana del siglo XVI, en su descubrimiento de Dambach-la-Ville. Con sus propias palabras y emociones, relata la vida cotidiana, la defensa de las murallas y las revueltas campesinas de su época, entre la Edad Media y el Renacimiento.

L’événement Retour au Moyen Age visite théâtralisée Dambach-la-Ville a été mis à jour le 2025-07-29 par Office de tourisme du pays de Barr