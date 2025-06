Retour aux essentiels entretien entre Muriel Rodolosse et Paul Ardenne Parking Darmanté Labenne 5 juillet 2025 15:00

Retour aux essentiels entretien entre Muriel Rodolosse et Paul Ardenne
Parking Darmanté PARCC, centre d'art
Labenne
Landes

2025-07-05 15:00:00

2025-07-05 16:00:00

2025-07-05

Entretien entre Muriel Rodolosse et Paul Ardenne

Entretien entre Muriel Rodolosse et Paul Ardenne.

« Par les yeux de la louve », la création de type œuvre d’art totale de Muriel Rodolosse présentée au PARCC s’affiche comme un vaste panorama pictural de la vie à la fois fragile et résistante.

Paul Ardenne s’entretiendra avec l’artiste des différentes entrées thématiques de son travail, de sa poétique, de son esthétique si particulière et, au-delà des questions formalistes, de l’obsession qui infuse chez Muriel Rodolosse faire de l’art un souffle vital, une respiration empreinte de positivité, confiante dans les pouvoirs de l’art au féminin, contre la noirceur du présent.

Paul Ardenne est écrivain, historien de l’art et commissaire d’exposition. Il est l’auteur de nombreux ouvrages sur l’art et la culture d’aujourd’hui. .

Parking Darmanté PARCC, centre d’art

Labenne 40530 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 70 00 20 parcc@cc-macs.org

English : Retour aux essentiels entretien entre Muriel Rodolosse et Paul Ardenne

Interview with Muriel Rodolosse and Paul Ardenne

German : Retour aux essentiels entretien entre Muriel Rodolosse et Paul Ardenne

Interview zwischen Muriel Rodolosse und Paul Ardenne

Italiano :

Intervista a Muriel Rodolosse e Paul Ardenne

Espanol : Retour aux essentiels entretien entre Muriel Rodolosse et Paul Ardenne

Entrevista con Muriel Rodolosse y Paul Ardenne

